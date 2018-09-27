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Ставки США на силовое решение проблем Афганистана ошибочны — МИД РФ

Политика

Москва потребовала привлечь к ответственности виновных в совершенных преступлениях против мирных жителей

Москва, 27 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  «Ошибочные» удары Североатлантического альянса в Афганистане становятся чуть ли не повседневной реальностью, что вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном 27 сентября на сайте ведомства.

«Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчетов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало Вашингтон пересмотреть «близорукую линию» в пользу дипломатических усилий по запуску межафганского диалога. Кроме того, МИД РФ потребовало привлечь к ответственности виновных в совершенных преступлениях против мирных жителей.

Напомним, за последнюю неделю в разных провинциях Афганистана было зафиксировано три авиаудара сил НАТО, в результате которых погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе 14 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миссия ООН в Афганистане заявила о своей озабоченности из-за повышения числа жертв среди мирного населения в результате авиаударов США или правительственных войск.

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МИД России
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