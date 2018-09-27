Эксперт назвал «провальным» участие Порошенко в 73-й Генассамблее ООН

Киев, , 13:18 — REGNUM 73-я Генеральная ассамблея ООН стала «провальной» для украинской делегации, поскольку президент Украины Петр Порошенко встречался только с региональными лидерами стран Восточной Европы. Об этом 27 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический консультант, сотрудник посольства Украины в США (2015−2016 гг.) Андрей Телиженко.

«Показательно, что Порошенко провел встречи с региональными лидерами. Украина переместилась с глобальной арены, когда нами все интересовались, к тому, что с нами общаются и встречаются региональные лидеры. Словакия, Польша — это хорошо, но, к сожалению, мы потеряли шанс на международной арене. Если бы наша дипломатия работала на более профессиональном уровне, мы могли бы её использовать ещё лучше. Но так как работает МИД, боясь сделать определенные шаги, больше заинтересовать наших международных партнеров. Мы только просим, только требуем… Поскольку у нас были встречи с региональным и лидерами Восточной Европы — это провал», — считает Телиженко.

Он сообщил, что у президента Порошенко и президента США Дональда Трампа не было официальной встречи.

«То, что была так называемая фотокарточка Петра Порошенко с Дональдом Трампом — это встреча, в рамках обеда всех партнеров ООН, которых приглашает президент США. Президенты сфотографировались в коридоре, следуя на сам прием. Тут не было какой-то официальной встречи», — сказал Телиженко.

По его словам, у Киева нет поддержки со стороны президента США.

«Во время своего выступления Трамп не упомянул Украину — это пример отношения к Украине и украинской ситуации сегодня. То, что происходит в Конгрессе — принятие бюджета с 250 млн долл на военную помощь Украине, также по голодомору это все хорошо, это планово. Идет работа бюрократической машины. Но у нас нет поддержки со стороны президента США», — добавил Телиженко.

Кроме того, он упрекнул Киев за наращивание торговли с Россией на фоне усиления антироссийских санкций.

«Конечно, реакции будет, и санкции будут усиливаться, они плановые… Их ввод обусловлен внутренней политикой каждой из стран, которая усиливает эти санкции. За один день они не усиливаются. Переговоры, которые прошли ранее, сейчас будут имплементироваться в санкции. Украине тоже нужно делать шаги в этом направлении, потому что мы всех просим усилить санкции, а наша торговля с Россией выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Тут есть вопросы», — сказал Телиженко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко выложил в Фейсбук совместное фото президента Украины Петра Порошенко, президента США Дональда Трампа и их жен. При этом Цеголко назвал Генеральную ассамблею ООН «хорошей площадкой, чтобы усилить и расширить нашу коалицию противодействия российской агрессии».

«Только за три дня президент провел 25 встреч с главами иностранных делегаций. Среди них Румыния, Словакия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Бельгия, Хорватия, Словения, Сербия, Болгария, Йемен, Черногория, Албания, Эквадор, Республика Корея, Дания, Португалия. А также Генеральные секретари ООН и НАТО и председатель Совета Европейского Союза», — отметил Цеголко 27 сентября.