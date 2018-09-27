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На Украине проведут ревизию самовзрывающихся минометов «Молот»

Политика

Несмотря на то, что от взрывов минометов уже погибли несколько человек, ВСУ продолжают упорно его применять

Киев, 27 сентября 2018, 13:13 — REGNUM  Все минометы «Молот» на Украине будут проверены, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщают 27 сентября украинские «Вести».

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По его словам, соответствующие проверки проведут госконцерн «Укроборонпром» и министерство обороны Украины. Вместе с проверками будут проведены гарантийные обслуживания минометов: заменят предохранители, проверят пусковые узлы.

Напомним, украинский миномет «Молот» печально известен тем, что взрывается прямо в руках военнослужащих, от чего уже погибли несколько человек. Так, 6 июля на полигоне в Ровенской области от взрыва миномета погибли трое украинских военных, а 23 сентября от взрыва пострадали двое солдат ВСУ.

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Вооруженные силы Украины
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