На Украине проведут ревизию самовзрывающихся минометов «Молот»

Киев, , 13:13 — REGNUM Все минометы «Молот» на Украине будут проверены, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщают 27 сентября украинские «Вести».

Читайте также: Украинские военные снова пострадали от своего же миномета «Молот»

По его словам, соответствующие проверки проведут госконцерн «Укроборонпром» и министерство обороны Украины. Вместе с проверками будут проведены гарантийные обслуживания минометов: заменят предохранители, проверят пусковые узлы.

Напомним, украинский миномет «Молот» печально известен тем, что взрывается прямо в руках военнослужащих, от чего уже погибли несколько человек. Так, 6 июля на полигоне в Ровенской области от взрыва миномета погибли трое украинских военных, а 23 сентября от взрыва пострадали двое солдат ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв «новейшего» украинского миномета: у следствия три версии