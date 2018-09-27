Трамп отказал премьер-министру Канады в аудиенции

Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает 27 сентября Al Arabia.

В свою очередь канадская сторона отвергла, что факт предложения встречи имел место. Не пожелав комментировать слова главы Белого дома.

Конфликт между Канадой и США вызван стремлением американской стороны защитить собственную экономику. Для этого Вашингтон ввел заградительные тарифы для иностранной продукции.

Особенно чувствительна протекционистская политика Трампа в отношении Канады: президент США вышел из североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), чем нанес серьезный удар по интересам Оттавы.

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