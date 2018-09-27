Игорь Ляхов сохранил пост председателя Смоленской областной думы

Смоленск, , 13:07 — REGNUM Игорь Ляхов («Единая Россия») избран председателем Смоленской областной думы шестого созыва. Решение депутаты нового состава регионального заксобрания приняли на своем первом заседании 27 сентября. Кандидатуру Ляхова, являвшегося председателем думы пятого созыва, предложил губернатор Алексей Островский.

Кандидатуру Ляхова поддержали четыре фракции, вошедшие в думу по результатам сентябрьских выборов, — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Пенсионеры за справедливость».

«Считаю, что такое единодушие стало результатом успехов, достигнутых в социально-экономическом развитии области за последние годы, той благоприятной атмосферы, созданной сегодня на Смоленщине для конструктивного сотрудничества различных политических сил», — сказал представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Франц Клинцевич.

Также на заседании депутаты определились с заместителями председателя. Посты получили представители трех партийных фракций: Николай Мартынов («Единая Россия»), Валерий Кузнецов (КПРФ) и Максим Степанов (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Смоленской областной думы шестого созыва состоялись в единый день голосования 9 сентября. По итогам выборов из 48 мест в Смоленской областной думе 26 мест заняли представители «Единой России», 12 — КПРФ, шесть — ЛДПР, и по два — «СР» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Для сравнения — в составе думы предыдущего созыва «Единая Россия» имела 36 мест, пять — КПРФ, четыре — ЛДПР, два — СР и один — РППС.

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