Канберра, , 13:05 — REGNUM Австралийские власти выражают сожаление в связи с тем, что Россия не признала своей вины в катастрофе малайзийского пассажирского лайнера Boeing 777, произошедшей в небе над Донбассом в 2014 году, заявила глава МИД Австралии Мариза Пейн. Об этом пишет портал News.com.au.

По словам главы австралийского дипломатического ведомства, Австралия «полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме» международной следственной группы, которая вела расследование катастрофы и заключила, что Boeing 777 был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что российская сторона передала Нидерландам новые материалы по расследованию крушения малайзийского самолёта Boeing под Донецком летом 2014 года.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало доказательства того, что ракета, сбившая лайнер над Донбассом, была произведена в 1986 году в Долгопрудном и в том же году передана в воинскую часть Украинской ССР, после чего не покидала территории Украины.

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