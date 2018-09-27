В МИД РФ прокомментировал уход с поста замглавы миссии ОБСЕ

Москва, , 13:00 — REGNUM Уход с поста заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александра Хуга не отразится на работе организации на Украине, заявил 27 сентября глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

«Не думаю, что его уход отразится. Он представитель Швейцарии, его место займет другой серьезный человек с военным бэкграундом», — заявил Келин РИА Новости, добавив, что знает этого человека, но его имя пока разглашать не станет.

Напомним, 26 сентября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что он в конце октября покинет Украину. По его словам, работать в ОБСЕ дозволяется только 10 лет, поэтому в конце октября он покинет свой пост.

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