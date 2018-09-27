Астраханский экс-губернатор намерен помогать преемнику

Астрахань, , 12:58 — REGNUM Бывший губернатор Астраханской области Александр Жилкин 27 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о том, чем планирует заниматься в ближайшее время после отставки.

Преемником Жилкина станет бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Сергей Морозов. Стать врио астраханского губернатора ему предложил президент Владимир Путин. Официально представить Морозова в регионе планируют в пятницу, 28 сентября. По словам Александра Жилкина, он намерен помогать Морозову словом, а астраханцев попросил поддержать своего преемника делом.

«Завтра встретимся с новым губернатором. Расскажу про нашу многонациональность, про сотрудничество с Прикаспийскими государствами. Мы один регион такой, который имеет такое сотрудничество со странами. Хочу, чтобы мой коллега это знал. Страны Прикаспия будут внимательно смотреть, поэтому поддержу всячески. Надеюсь, и вы будете в делах, поддерживать человека», — цитирует слова экс-губернатора портал «Отборные астраханские новости».

Также попросившийся в отставку губернатор выразил надежду, что Сергей Морозов особые усилия приложит к развитию астраханского транспорта — в том числе и строительству третьего моста через реку Волга:

«Глобальных, кричащих проблем в регионе нет. Они заложены в программы. Акценты, я считаю, надо сделать на развитии транспортных возможностей региона. В том числе на строительстве моста через Волгу. Третьего. Надо, чтобы этому было уделено особое отношение. Это крупнейший инфраструктурный проект», — цитирует слова Жилкина «Интерфакс».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент встретился с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Сергеем Морозовым и предложил ему взять на себя руководство Астраханской областью. Александр Жилкин, по словам Путина, сам попросил президента перевести его на другое место работы.

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