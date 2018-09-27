Макрон: Быть непопулярным — это учесть всех реформаторов

Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM В интервью Bloomberg TV президент Франции Эммануэль Макрон признал снижение своей популярности, но заверил, что не руководствуется опросами общественного мнения, сообщает Europe1.

«Быть непопулярным — это учесть всех реформаторов. Я не руководствуюсь опросами, я руководствуюсь долгосрочными результатами для своей страны и моих сограждан», — заявил Эммануэль Макрон в интервью американскому телевидению.

«Меня не ждут промежуточные выборы, это мой шанс. Во Франции президент избирается сроком на пять лет», — заявил Эммануэль Макрон, сославшись на выборы в США, которые состоятся 6 ноября и которые дадут шанс демократам получить большинство в Палате представителей.

«Конечно, лучший способ иметь высокий рейтинг — дать людям деньги, но это не то, что я предлагаю людям, это не моя цель», — добавил глава Франции.

«Я должен реформировать свою страну, поэтому мы начали ряд реформ: страхование по безработице, пенсии, энергетика и т. д.», — заверил глава государства.

Напомним, рейтинг популярности Эммануэля Макрона упал на 12 пунктов в течение этого лета. Только 31% французов одобряют действия Эммануэля Макрона в качестве главы государства.

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