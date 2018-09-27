Сенат Казахстана вернул поправки о религиозной деятельности на доработку

Астана, , 12:57 — REGNUM Сенат парламента Казахстана после рассмотрения в двух чтениях законопроекта по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений вернул проект документа на доработку в Мажилис парламента республики, сообщает 27 сентября агентство «КазТАГ».

Сенаторы предложили исключить норму, согласно которой граждане республики могут выехать за границу для получения религиозного образования только после получения высшего духовного образования в Казахстане.

Кроме того, в сенате отметили, что запрет рекламы с пропагандой деструктивных религиозных течений не регулируется кодексом об административных правонарушениях. Депутаты Сената предложили исключить эту норму.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 11 октября в Астане состоится съезд мировых и традиционных религий. Глава секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев ранее предложил создать центр Назарбаев по развитию межконфессионального, межцивилизационного диалога.

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