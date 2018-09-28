Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России забыт?

Минск, , 04:38 — REGNUM Разговоры о взаимных претензиях России и Белоруссии, реально существующие торговые взаимообвинения и прочие тактические вопросы продолжают который год замыливать главное: содержание российско-белорусских отношений — исполнение договора о создании Союзного государства. О том, какое подтверждение невнятного состояния нынешних отношений Москвы и Минска было получено на недавних российско-белорусских переговорах на высшем уровне, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

21 сентября в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как и в прошлый раз, основное содержание этой встречи осталось тайной для СМИ. Официальная стенограмма была представлена не полностью, отчет о состоявшейся встречи представлял собой набор фраз об «обсуждении ключевых вопросов».

Отсутствие громких заявлений с обеих сторон, а особенно с белорусской, говорит о продолжающейся нерешенности имеющихся между двумя странами противоречий. Белоруссия в лице своего лидера традиционно просит российской поддержки, которая должна выразиться в тех или иных торгово-финансовых преференциях. Россия, уже некоторое время не получающая за шаги на встречу Белоруссии ничего кроме дружеских улыбок, традиционно отказывается. Тревожным фактором на этом фоне становится поддерживаемый официальным Минском рост националистических настроений в Белоруссии, берущих за образец для себя украинский майданный сценарий.

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