В Москве аргументы Порошенко к ООН сравнили с «ржавым оружием»

Москва, , 12:53 — REGNUM С попыткой угрожать «ржавым оружием» сравнил выступление украинского президента Петра Порошенко в ООН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Присутствие Украины и России в Азовском море регулируют правовые механизмы, отметил он в беседе с RT.

Обвинения украинского лидера в том, что Россия пытается «оккупировать» Азовское море, — надуманны. Россия соблюдает международное право, регулирующее её присутствие в регионе, сказал он.

«Это бряцание ржавым оружием, попытка за остатки денег продать свою русофобию, но очень сомнительно, чтобы это товар высоко оплачивался и покупался», — так охарактеризовал Морозов выступление Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко заявил о необходимости санкций против России из-за ситуации в Азовском море. Он назвал действия России «грубыми нарушениями» международного морского права, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В марте 2018 года украиснкие пограничники захватили в Азовском море российских сейнер «Норд». Из десяти членов экипажа домой пока смогли вернуться двое. После происшествия российские пограничники стали производить полный досмотр судов, следующих в украинские порты, что оговорено в международном морском праве.

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