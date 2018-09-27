КНР: Пролет стратегического бомбардировщика рядом с Китаем — провокация

Пекин, , 12:50 — REGNUM Недавний пролет американского бомбардировщика B-52, который может оснащаться ядерным оружием, над Южно-Китайским морем, является «провокацией», заявили 27 сентября в министерстве обороны КНР, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь оборонного ведомства КНР Жэнь Гоцян. Он подчеркнул, что Китай примет необходимые ответные меры для защиты своих прав и интересов.

Напомним, пролет американского бомбардировщика был осуществлен на этой неделе. В Пентагоне заявили, что он носил характер регулярной миссии.