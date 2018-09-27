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КНР: Пролет стратегического бомбардировщика рядом с Китаем — провокация

Политика

Пекин примет необходимые ответные меры

Пекин, 27 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Недавний пролет американского бомбардировщика B-52, который может оснащаться ядерным оружием, над Южно-Китайским морем, является «провокацией», заявили 27 сентября в министерстве обороны КНР, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь оборонного ведомства КНР Жэнь Гоцян. Он подчеркнул, что Китай примет необходимые ответные меры для защиты своих прав и интересов.

Напомним, пролет американского бомбардировщика был осуществлен на этой неделе. В Пентагоне заявили, что он носил характер регулярной миссии.

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Китайско-американские отношения
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