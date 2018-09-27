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Трамп назвал проплаченными обвинения в домогательствах со стороны женщин

Политика

Обвинившим его в домогательствах женщинам якобы «заплатили много денег»

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 12:48 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что обвинившим его в домогательствах женщинам заплатили. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Huffpost.

«Меня обвинили четыре или пять женщин, которым заплатили много денег, чтобы они придумали историю про мои домогательства к ним», — заявил Трамп.

По его словам, женщины были пойманы, однако СМИ отказались показывать их по телевизору и даже писать об этом. Он добавил, что до этого этих женщин никогда не видел.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что 16 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. В свою очередь сам Трамп назвал эти обвинения ложными и сфабрикованными, отметив, что никогда не встречался с этими женщинами.

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