МИД РФ: удары НАТО по мирным афганцам стали повседневностью

Москва, , 12:47 — REGNUM Москва считает преступлениями «ошибочные» удары по мирным жителям сил НАТО в Афганистане и требует привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности. Об этом говорится в опубликованном 27 сентября заявлении МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что только за последнюю неделю зафиксировано три удара сил НАТО по объектам в разных провинциях Афганистана, в результате инцидентов погиб по меньшей мере 21 человек.

«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью», — говорится в заявлении.

Также в российском МИД потребовали «привлечь к ответственности виновных в преступных действиях против мирных жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию Афганистану опубликовала отчет, в котором рассказала о гибели 21 мирного жителя во время авиаударов.

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