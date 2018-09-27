Челябинский бизнес-омбудсмен назначен на второй срок

Челябинск, , 12:47 — REGNUM Бизнес-омбудсмен в Челябинской области Александр Гончаров назначен на новый срок. соответствующее решение 27 сентября приняло областное Заксобрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кандидатуру Гончарова внёс губернатор Борис Дубровский. Также его порекомендовали семь крупнейших бизнес-объединений области. Гончарова депутатам представил вице-спикер Заксобрания Константин Захаров, который отметил, что кандидат ведёт активную деятельность и хорошо известен в регионе.

Большинством голосов депутаты решили, что он достоин занимать этот пост ещё один срок. Отметим, бизнес-омбудсмен избирается на пять лет. Ранее Гончаров был избран в 2013 году.