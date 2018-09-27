Костюм как у Трампа: майдан и Порошенко не способны даже на вторичность

Киев, , 12:35 — REGNUM Визиты Петра Порошенко на крупные международные форумы часто приносят забавные новости. Нынешняя генеральная ассамблея ООН не стала исключением. Сначала президент Украины ошибся дверью и забрел в российскую комнату для переговоров. Потом он надел «костюм как у Трампа» и попытался выдать массовую фотосессию президента США со всеми, кто проходил мимо, за двустороннюю встречу.

Были и другие примеры. Но случай с костюмом особенно показателен. Так называемые «порохоботы», то есть оплаченные сторонники Порошенко, пытались выдать это сходство как показательную метафору. Но образность здесь только в том, что если Порошенко и Трампа (а также любого другого западного политика) что-то и объединяет, то только костюм.

У пятого президента Украины — исторически сложные отношения с Трампом. На американских выборах майдан, как мог, поддерживал Хиллари Клинтон. Теперь за это приходится расплачиваться в самых разных смыслах этого слова.

Вместе с тем американский президент, по-видимому, нравится Порошенко, а то и воспринимается им как пример для подражания. Тоже ведь бизнесмен, возглавивший страну. Но есть огромная разница между строителем бизнес-империи ‑ и производителем шоколада, который в разное время хранил верность самым разным политическим силам и который использовал свой бизнес для продвижения во власть, а пребывание у власти для наращивания бизнес-доходов.

Поэтому Порошенко за свои «отношения» с Трампом приходится платить. И в буквальном смысле слова, если сообщения ВВС соответствуют действительности — и в переносном, подписывая невыгодные и ненужные Украине контракты. Такова плата за вторичность. К образу Трампа тоже можно относиться скептически, как и его экономической политике. Но он по крайней мере стремится на ней зарабатывать. И в случае с Порошенко — зарабатывает.

Между Порошенко и Трампом не больше общего, чем между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и Эммануэлем Макроном. Звучит забавно, но пиарщики Гройсмана на полном серьезе пытаются «продать» его как «украинского Макрона». Дистанция между сыном директора винницкого рынка и «ребенком Ротшильдов» — не меньше, чем между западным рынком крупных корпораций и жуликоватой базарной экономикой майдана.

Аналогичным образом Виталия Кличко когда-то «продавали» как украинского Шварценеггера, а Святослава Вакарчука сейчас «натягивают» на украинского Гавела — деятеля искусств, ставшего политиком. Вторичное подражательство прискорбно и само по себе, а когда оно к тому еще и неубедительно — оно прискорбно вдвойне.

Псевдотрампы, псевдомакроны и псевдогавелы действуют на майанной Украиные в окружении завиральных министров Омеляна и Супрун, карикатуры на парламентаризм Андрея Парубия и прочих подобных персонажей. На фоне этого коллективного делания вида, коллективного симулякра, самыми реальными персонажами представляются, да и являются, марширующие нацисты и судьи-коррупционеры, закапывающие в огородах трехлитровые банки с деньгами. Потому и Украина под их руководством размахивает самым большим флагом-вышиванкой и одновременно проваливается в самую глубокую социально-экономическую бездну.

Политикам следует стараться чем-нибудь быть, желательно чем-нибудь достойным, а не только чем-нибудь казаться. В противном случае получается, как на майданной Украине. Одной ногой на льдине вторичной риторики, другой — на льдине коррупции и трехлитровых банок. Льдины разъезжаются, адекватность теряется, риторика не имеет никакого отношения к практике. Последствия предсказуемы — и коснутся они отнюдь не только Порошенко.