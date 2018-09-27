Австралия признала промежуточные результаты расследования по MH17

Нью-Йорк, США, , 12:31 — REGNUM Австралия полностью доверяет «беспристрастности и независимости» Совместной следственной группы (ССГ), которая проводит расследование крушения малайзийского Boeing над восточной Украиной в июле 2014 года. Об этом сегодня, 27 сентября, в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн.

Читайте также: Хватит молчать: кто отдал приказ сбить малайзийский Boeing в Донбассе?

«Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования Совместной следственной группы», — сказала глава австралийского дипломатического ведомства после встречи с главами МИД Малайзии, Нидерландов, Украины и Бельгии.

Она добавил, что Австралия признаёт промежуточные результаты расследования причин крушения «Боинга», при этом выразила сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день.

В правильности сделанных ССГ выводов не сомневаются в Нидерландах. Как заявил в ходе дискуссии на сессии Генассамблеи ООН премьер страны Марк Рютте, Совместная следственная группа привела «убедительные свидетельства» относительно принадлежности сбившей лайнер ракеты.

Также в сюжете: Порошенко назвал «фейком» данные о сбившей Boeing украинской ракете

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в районе села Грабово в Донецкой Народной Республике. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли. Запад бездоказательно обвинил Россию в причастности к трагедии, заявив, что ракета, сбившая MH17 в Донбассе, якобы состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ. В Москве все обвинения категорически опровергли.

Следователи совместной группы утверждают, что самолёт был сбит комплексом ПВО «Бук» с территории, подконтрольной ополченцам Донбасса. 18 сентября в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая малайзийский самолёт, была в 1986 году изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении и передана в воинскую часть в Украинской ССР, после чего не покидала украинской территории. Данные об этом были получены по заводскому серийному номеру ракеты, который был присвоен заводом-изготовителем.