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Суд Египта убрал имя лидера «Братьев-мусульман»* из списка террористов

Политика

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

Каир, 27 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  Имя лидера исламистского движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммеда Бади было исключено из списка «террористов» Египта, сообщает со ссылкой на источники турецкое агентство Anadolu.

По данным источника в правоохранительной системе африканского государства, который пожелал остаться неназванным, Кассационный суд страны принял апелляцию против включения имени Бади, а также еще 50 членов исламистской группировки в этот список. Обоснование своего решения суд опубликует позднее.

Напомним, в результате военного переворота 2013 года в Египте был свергнут президент Мохаммед Мурси, возглавлявший «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Политическая жизнь Египта
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