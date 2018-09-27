Силы ПВО СНГ успешно перехватили бомбардировщики «противника»

Москва, , 12:16 — REGNUM Семь российских бомбардировщиков условно уничтожены в ходе масштабной тренировки сил объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Самолеты имитировали нарушителей границы, сообщает 27 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Три стратегических ракетоносца Ту-160, Ту-95МС и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 держали курс на Восточноевропейский и Центрально-Азиатский регионы, пояснили в оборонном ведомстве. «Нарушителей» обнаружили дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, после чего в воздух были подняты истребители семи стран СНГ.

Экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, достигнув зоны перехвата, успешно «уничтожили» контрольные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стартовали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России. К учениям привлечены около ста самолетов из семи стран СНГ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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