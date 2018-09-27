Трамп устроил пикировку с журналистом The New York Times

Нью-Йорк, США, , 12:15 — REGNUM В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп устроил пикировку с корреспондентом газеты The New York Times Марком Ландлером. Об этом пишет само издание.

Отмечается, что во время своего выступления глава Белого дома обратил внимание на журналиста, позволив тому задать вопрос «в память погибающей газеты, которую когда-то любил».

Ландлер парировал выпад, ответив, что издание на самом деле процветает. Тогда Трамп предложил корреспонденту сказать «спасибо господину Трампу», без деятельности которого издание не было бы столь популярным, однако репортер ответил президенту США вежливым отказом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Дональд Трамп назвал американские издания CNN и NBC «отстойными» и «фейковыми» источниками информации.

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