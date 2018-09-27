Путин посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо в Баку

Баку, , 12:15 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Азербайджана — Баку. В ходе визита запланировано участие главы российского государства в пленарной сессии IX российско-азербайджанского межрегионального форума, сообщается на сайте Кремля.

Перед мероприятием Путин посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо. В соревнованиях участвуют свыше 800 спортсменов из более 130 стран мира. Турнир проходит на татами Национальной гимнастической арены в Баку. Президента России сопровождают президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

После посещения чемпионата мира по дзюдо главы России и Азербайджана выступят на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума.

Как сообщало ИА REGNUM, после визита в Баку президент РФ Владимир Путин отправится в Душанбе, где состоится встреча глав государств СНГ.

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