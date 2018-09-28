Кто оплатит публичных матерщинников из «стана культуры»?

Москва, , 03:07 — REGNUM Современные российские «деятели культуры», использующие в своем творчестве обсценную лексику, иначе говоря, матерщину, стали настоящей золотой жилой для Роскомнадзора. Как известные авторы-исполнители вольно или невольно подводят СМИ под штрафы и наказания, рассказывает юрист ИА REGNUM Валерий Шахов.

Возьмем, к примеру, Сергея Шнурова. Пример хорош с точки зрения массовости — каждый его, как говорил Маяковский, плевок в рожу общественному вкусу, с радостью проглатывается миллионами поклонников. Общественный вкус привык с начала ХХ века не просто утираться, но получать удовольствие. СМИ по своей природе должны следить за жизнью общества и как-то оценочно/безоценочно на нее реагировать. Но невозможно ведь упомянуть реакцию публики, не упоминая то явление, которым она была вызвана.

И вот тут появляется специалист соответствующей организации. Очевидно, что в выгоде все — кроме СМИ. Но вообще существование такого рода «деятелей культуры» — это нормально? Виновата только пресса — но не сами публичные матерщинники?

Каким образом в результате в казне образуется доход и какова его примерная величина, а также что по этому поводу нужно решать, читайте в статье Валерия Шахова: Золотая жила: Шнуров и подобные жгут, заливая в бюджет