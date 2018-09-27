Японский авианосец и британский корабль движутся к Южно-Китайскому морю

Токио, , 12:15 — REGNUM Японский авианосец «Кага» и британский военный корабль HMS Argyll, движутся в направлении Южно-Китайского моря для проведения совместных военных учений, сообщает Sindonews.

Оба судна были замечены в Индийском океане еще в среду, 26 сентября 2018 года.

Издание отмечает, что обычное присутствие кораблей уже может заставить Китай — «владельца» почти всей акватории Южно-Китайского моря — рассердиться.

Дело в том, что Китай выдвигает претензии практически на 80% акватории Южно-Китайского моря.

Великобритания, Япония и США агрессивно настроены против растущего влияния Китая в регионе. Они опасаются, что основные коммерческие морские пути, соединяющие Азию с Европой и США попадут под контроль Пекина.

«У нас традиционные отношения с британским флотом, и мы оба близкие союзники США. Эти учения дают нам возможность укрепить сотрудничество», — заявил Кенджи Сакагучи, командующий морскими силами Японии.

Военный корабль HMS Argyll — уже третий корабль британского флота, который появился в водах Южно-Китайского моря в этом году.

Китай отправил военные корабли и вертолеты для сдерживания присутствия британских военных кораблей и предупредил Лондон, что подобные меры в будущем могут поставить под угрозу переговоры по поводу желанной торговой сделки Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южно-Китайском море в ходе учений впервые в истории приняла участие подводная лодка японских ВМС.

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