Медведев упразднил Совет по русскому языку при правительстве РФ

Москва, , 11:56 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об упразднении Совета по русскому языку при правительстве РФ. Текст документа 27 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.

Также Медведев поручил Министерству просвещения РФ представить «предложения по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по государственной поддержке и развитию русского языка, а также по выработке согласованных предложений для их рассмотрения Советом при президенте РФ по русскому языку».

Тем же постановлением признаны утратившими силу ряд нормативных актов.

Совет по русскому языку при правительстве РФ действовал с 2013 года, его возглавляла вице-премьер Ольга Голодец.