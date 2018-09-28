Почему российский «либерал» пишется в кавычках?

Москва, , 02:01 — REGNUM Люди, присвоившие себе в современной России название «либералов», ныне заслуживают этого имени действительно только взятым в кавычки. Почему сегодняшняя российская «либеральная» оппозиция, не является по существу российской, обсуждает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Маскируясь под лозунгами здравой критики действий российского правительства, нынешние «либералы» целиком перешли на антинародную точку зрения. Достаточно прислушаться к их доводам: они, в их глазах, лучшие люди страны, хорошо образованы, знают и понимают историю России и Запада, могут делать из исторических фактов адекватные выводы. При ближайшем рассмотрении все эти утверждения оказываются ложью и передергиванием. Передергиванием — потому что в логике российского «либерала» постоянно присутствуют замалчивание неугодных ему фактов и раздувание тех фактов, которые укладываются в его доказательную логику.

Исторический анализ таким образом по отношению к своей стране превращается в череду шельмований — от самого ее возникновения современности. При этом, повинуясь изначальной установке «свет с Запада», российский «либерал» закрывает глаза на все те гнусности, которые творил Запад на протяжении собтвенной истории. Ярким примером является сопоставление народных сознаний, присущих России и взятой как единое цело Англо-Америке. Что же показывает нам учет реальных фактов, имевших место в экстремальных ситуациях истории?

Читайте подробности: Почему после всех шагов США «либералы» продолжают во всем винить Россию

Также читайте другие статьи Руслана Хубиева о международной политике.