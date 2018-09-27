Insider: Руслан Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига

Лондон, , 11:44 — REGNUM Якобы имеющий отношение к инциденту в Солсбери гражданин России Руслан Боширов — на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига, утверждает издание The Insider.

Отмечается, что «настоящее имя» Руслана Боширова установила международная группа Bellingcat, ранее уже публиковавшая «доказательства» причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к так называемому «делу Скрипалей».

Также сообщается, что «полковник Чепига» награжден за неудачную операцию по ликвидации экс-шпиона звездой Героя России. Выводы группа Bellingcat сделала на основании портретного сходства Боширова с человеком, присутствующим на снимке выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что информация относительно «настоящего имени» Руслана Боширова, подозреваемого Лондоном в причастности к инциденту в Солсбери, является вбросом и частью антироссийской информационной кампании.

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