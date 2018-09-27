Пекин отверг обвинение США во вмешательстве в дела других стран

Пекин, , 11:44 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинение во вмешательстве во внутренние дела других государств, сообщает 27 сентября Reuters.

Ответ был выпущен на слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что Пекин намерен попытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.

Китай резко раскритиковал данную позицию, подчеркнув, что международное сообщество отлично понимает какое государство больше всех занимается вмешательством в дела других стран.

Глава Белого дома, обвиняя КНР, добавил, что желание Пекина вмешаться в американский электоральный процесс вызвано недовольством политикой Республиканской партии, которая вводит заградительные барьеры для иностранной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай захотел решить экономические трения с США