Стало известно, когда состоятся выборы главы Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:39 — REGNUM Центризбирком РФ сообщил, когда в Кабардино-Балкарии будет избран новый глава. По словам заместителя главы ЦИК Николая Булаева, выборы руководителя республики состоятся в единый день голосования, в сентябре 2019 года. Согласно законодательству КБР, главу субъекта избирает местный парламент из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Напомним, 26 сентября Владимир Путин отправил в отставку бывшего главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова. Как отметил президент, причиной для отставки стала его личная просьба из-за причин «семейного характера», к тому же Юрий Коков получил новое назначение в Москве. Он стал заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

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Место главы республики занял его однофамилец Казбек Коков, сын бывшего президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, руководившего регионом с 1992 по 2005 года. На должность врио главы КБР Казбек Коков пришел из администрации президента РФ.

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