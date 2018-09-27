Омская область сохранила льготы для людей старшего поколения

Омск, , 11:36 — REGNUM В Омской области сохранятся установленные льготы для женщин и мужчин с 55 и 60 лет соответственно. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Уточняется, что депутаты регионального Заксобрания приняли соответствующие поправки в Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан 27 сентября. В частности, ветераны труда и далее смогут получать ежемесячную выплату в размере 250 рублей, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (в среднем 810 рублей) и на проезд в общественном транспорте (в среднем 520 рублей). У жителей региона, имеющих почётные звания федерального уровня в области образования, здравоохранения, культуры и иных сферах, сохраняется право на получение ежемесячной выплаты в размере 300 рублей. Сельские специалисты в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты смогут получать ежемесячную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также в облправительстве сообщили о принятых изменениях в закон региона «О предоставлении меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт». Теперь соцподдержка по уплате взноса на капремонт распространяется на жителей региона, достигших возраста 70 или 80 лет, проживающих не только совместно с неработающими инвалидами первой и (или) второй групп, но и с людьми, достигшими 60 и 55 лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны об изменениях в пенсионном законодательстве. Глава государства подчеркнул, что одна из главных целей пенсионной реформы — рост доходов пенсионеров. Также он объявил о ряде смягчающих мер и призвал сохранить существующие меры соцподдержки с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

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Напомним, 27 сентября Госдума рассмотрит в третьем, итоговом чтении правительственный законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства РФ. В том числе речь идёт о повышении возраста выхода женщин на пенсию с 55 до 60 лет, мужчин — с 60 до 65 лет.

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По информации региональных властей, в Омской области проживают 480 тысяч человек пожилого возраста, из них более 300 тысяч являются получателями различных видов мер социальной поддержки.