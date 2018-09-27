Индонезия привлекает средства для агентства по оказанию помощи Палестине

Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выразила готовность Индонезии оказать помощь Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), чтобы покрыть нехватку финансирования, сообщает Antaranews.

Ретно Марсуди заявила, что БАПОР, которая оказывает помощь 5,3 млн палестинцам в нескольких регионах, в настоящее время испытывает дефицит бюджета, около 440 млн долларов США, что затрудняет помощь палестинским беженцам.

«Индонезия намерена увеличить свой добровольный взнос, но не спрашивайте, сколько это будет», — заявила глава МИД Индонезии журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Финансирование БАПОР частично зависит от Организации Объединенных Наций, но большинство средств поступает из добровольных взносов стран-членов. Бюджетный дефицит агентства по оказанию помощи теперь составляет 60%.

В кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Индонезии приняла участие в ряде последующих встреч, на которых обсуждались усилия Индонезии с государствами-членами ООН по привлечению финансовой помощи для покрытия финансового дефицита БАПОР.

Агентство ООН, которое было сформирована 68 лет назад, оказывает помощь 5,3 млн палестинских беженцев, разбросанных по Иордании, Ливану, Сирии и Газе. Большинство из них являются потомками 700 тыс. палестинцев, которые были изгнаны из своих домов в войне 1948 года, которая привела к рождению Израиля.

Глава МИД Индонезии выразила готовность Индонезии «провести кампанию» по вопросу о независимости Палестины.

Напомним, США объявили 31 августа 2018 года, что больше не будут оказывать финансовую поддержку БАПОР. Власти Палестины назвали этот шаг «нападением» на палестинский народ.

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