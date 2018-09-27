Если завтра война: Эстония одобрила рекордные расходы на оборону

Таллин, , 11:35 — REGNUM Кабинет министров Эстонии в среду одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, объем которого впервые превысит 11 миллиардов евро, а расходы на оборону вырастут до 585 миллионов евро, что является рекордным показателем в истории государства, сообщает Delfi. lv со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Расходы на оборону составят 585 миллионов евро. Согласно нынешним оценкам, оборонный бюджет следующего года составит почти 2,2% ВВП. Вырастут зарплаты кадровых военных, государство укрепит свою обороноспособность за счет крупных закупок вооружений, на которые планируется потратить почти 40% всего оборонного бюджета», — говорится в сообщении. В этом году расходы на оборону составили 528 миллионов евро.

Напомним, что, согласно принятому решению на саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте, все страны альянса в перспективе должны довести свои оборонные расходы до уровня 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп также активно требует от стран — участников Североатлантического альянса увеличить расходы на свою безопасность.

По данным кабинета министров, общий объем расходов и инвестиций в 2019 году составляет 11,31 миллиарда евро, а объем доходов — 11,06 миллиарда евро. Финансы государства в хорошем состоянии — бюджет составлен с номинальным профицитом в 133 миллиона евро и структурно сбалансирован. Налоговое бремя в ближайшие годы останется на прежнем уровне. Государственный долг в 2019 году уменьшится с нынешних 8,2% до 7,4% и, по прогнозу, к 2022 году достигнет 5,4%.

Согласно проекту государственного бюджета, на повышение зарплат в полиции и погранохране будет выделено около 13 миллионов евро, а в Спасательном департаменте — 8 миллионов евро. Средняя зарплата учителей общеобразовательных школ при поддержке дополнительных средств государственного бюджета в следующем году вырастет до 1500 евро. Кроме того, поднимутся зарплаты детсадовских педагогов, работников социальной сферы, культуры и специалистов ряда других сфер.

Как сообщает Delfi. lv, премьер-министр Юри Ратас (председатель Центристской партии Эстонии, которая была союзником «Единой России», — прим. ИА REGNUM ) после завершения заседания правительства передал проект госбюджета для утверждения в парламент.