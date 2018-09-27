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Израиль допускает временное сотрудничество с главой МИД Австрии Кнайсль

Политика

Ранее премьер-министр Израля Нетаньяху запретил контакты с представителями Австрийской партии свободы

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 11:37 — REGNUM  Израиль считает возможным сотрудничество с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, несмотря на ее связь с Австрийской партией свободы (FPÖ), пишет газета Kurier.

В ночь на 27 сентября в Нью-Йорке прошла встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Нетаньяху сообщил, что его страна может иметь контакты с Карин Кнайсль до конца декабря этого года, пока Австрия является председателем Совета Европейского Союза.

В окружении канцлера Курца надеются, что в 2019 году отношения с Израилем будут полностью нормализованы и снят запрет на контакты с представителями FPÖ.

В декабре 2017 года, когда формировалось правительство Австрии из представителей FPÖ и Австрийской народной партии, Биньямин Нетаньяху запретил своим подчиненным «на неопределенный срок» вести дела с министрами, принадлежащими к FPÖ. Правая партия FPÖ, лидером которой является вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, носит ярлык антисемитской.

В 2000 году, когда FPÖ также вошла в правительство, Израиль отозвал своего посла из Вены почти на четыре года. Карин Кнайсль официально не состоит в партии, однако на пост министра ее выдвинула именно эта партия.

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Политическая жизнь Австрии
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