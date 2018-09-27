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Китай рекомендовал США прекратить клевету о вмешательстве в выборы

Политика

Ранее глава Белого дома заявил, что Китай пытался вмешаться в предстоящие промежуточные выборы 2018 года в США, чтобы помешать действующей администрации

Пекин, 27 сентября 2018, 11:30 — REGNUM  Китай ответил на обвинения США во вмешательстве в предстоящие промежуточные американские выборы. Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в своей дипломатической деятельности Китай придерживается позиции невмешательства во внутреннюю политику других стран.

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«Это традиционно для нашей дипломатии», — добавил Шуан.

Он также отметил, что «международное сообщество хорошо знает, кто чаще всего вмешивается в дела других». Соединённым Штатам он порекомендовал прекратить «свои безосновательные обвинения и клевету в отношении Китая». По словам официального представителя внешнедипломатического ведомства, подобные заявления могут навредить двусторонним отношениям.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес Китая в попытке вмешательства в предстоявшие в ноябре 2018 года американские выборы в ходе выступления в ООН 26 сентября озвучил президент США Дональд Трамп.

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Напомним, промежуточные выборы в конгресс США намечены на 6 ноября 2018 года. Ожидается, что ни станут самыми затратными в истории проведения данного голосования в США. В частности, одна только телевизионная агитация кандидатов в законодательный орган обойдется более чем в $1 млрд.

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Китайско-американские отношения
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