Украина надеется на контакты Порошенко со «стратегическим партнером США»

Киев, , 11:22 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко выложил в Фейсбук совместное фото президента Украины Петра Порошенко, президента США Дональда Трампа и их жен. При этом Цеголко назвал Генеральную ассамблею ООН «хорошей площадкой, чтобы усилить и расширить нашу коалицию противодействия российской агрессии».

«Только за три дня президент провел 25 встреч с главами иностранных делегаций. Среди них Румыния, Словакия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Бельгия, Хорватия, Словения, Сербия, Болгария, Йемен, Черногория, Албания, Эквадор, Республика Корея, Дания, Португалия. А также Генеральные секретари ООН и НАТО и председатель Совета Европейского Союза», — отметил Цеголко 27 сентября.

В свою очередь политический эксперт Петр Кузик призвал Украину развивать и укреплять двусторонние отношения со своим стратегическим партнером — США.

«Безусловно, на сегодня США — наш стратегический партнер. Очевидно, надо фиксировать, что США устали от определенных коррупционных скандалов в украинской власти, от нежелания украинской власти проводить реформы, перестраивать Украину на новые стандарты. Это фиксируется. Не замечать это просто нельзя. Но США остаются самым мощным стратегическим партнером Украины. Украине нужно развивать эти отношения и углублять, несмотря ни на какие заявления из кулуаров Белого Дома», — сказал Кузик 27 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, 27 сентября стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила проект бюджета министерства обороны на 2019 год, в котором предусмотрена финансовая помощь Украине в $250 млн.

«Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год, который предусматривает $250 млн помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

По данным посольства, эта смета для Украины на $50 млн больше, чем в 2018 году. Заявленные $250 млн выделяются на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров, а также на разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины. Теперь закон направят на подпись президенту Трампу.

Напомним, 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд США) при участии вице-адмирала службы Береговой охраны США Майкла Макаллистера и президента Порошенко состоится церемония передачи Украине двух патрульных катеров типа Islands.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН. 25 сентября — 1 октября проходят общие прения. Порошенко прибыл в США с визитом 24 сентября и пробудет там до 27 сентября. 24 сентября президент Порошенко провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Также глава украинского государства встретился со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.