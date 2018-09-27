КНДР: Политика «кнута и пряника» не будет иметь успеха

Анатолий Кошкин, , 12:58 — REGNUM

Названная «исторической» сингапурская встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном была исторической в плане дипломатической победы Пхеньяна в противостоянии с нежелающими признавать северокорейское государство и иметь с ним официальные связи Вашингтоном и Токио. Она не устранила существующие между этими странами противоречия и пока не приблизила заключения мира и дипломатических отношений, что действительно явилось бы историческим моментом примирения и заметного ослабления военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

То, что об «историческом» результате говорить рано, признал и президент Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке в ходе общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя он для того, чтобы повысить свою роль в политике оказания воздействия на КНДР, тоже использует термин «исторический», назвав так недавно полученные послания от чуть ли не «нового друга» Ким Чен Ына.

«Я ничего им не дал. Помимо самой встречи — что еще я им дал? Я не делал того, что сделал Обама, который дал им $1,8 млрд наличными, чтобы вернуть четырех заложников. Я же вернул наших заложников и ничего им не заплатил… Просто он (Ким) хочет заключить сделку, и я хочу заключить сделку. У нас на самом деле очень хорошие отношения», — добавил президент-бизнесмен, похоже, рассматривающий мировую политику как игру на бирже.

При этом он в беседе с японским премьер-министром Синдзо Абэ сообщил, что верит в успех «сделки» с северокорейским лидером, в первую очередь в вопросе денуклеаризации, то есть уничтожения в КНДР с таким трудом созданного ракетно-ядерного щита. Видимо, понимая, что северокорейцам весьма не просто расстаться со своим главным аргументом в противостоянии с всемогущим заокеанским противником, Трамп предлагает терпеливо ждать.

«Я думаю, что мы заключим сделку. Заключим ли мы на самом деле сделку? Я не знаю, но я думаю, что мы это сделаем… Я не хочу гнаться за временем», — отметил президент США, отвечая на вопрос о том, когда именно можно ожидать денуклеаризации КНДР.

«Мы остановили их, они закрывают фабрики (видимо, заводы по производству ракетно-ядерного оружия — А.К.), они закрывают большое количество различных полигонов… Мы не гонимся за временем. Займет ли это два года, три года или пять месяцев — не имеет значения», — добавил Трамп.

Однако американцы и их ближайший военный союзник Япония не собираются просто ожидать неизвестно когда наступившую «денуклеаризацию» КНДР. Они намерены не ослаблять давления на Ким Чен Ына, хотя уже имеют опыт того, что попытки загонять северокорейцев в угол, душить их экономику давали прямо противоположный ожидаемому результат. Ведь и само появление у Пхеньяна ракетно-ядерного оружия явилось ответом на беспрецедентное давление и угрозы военного вторжения со стороны блока США, Японии и Южной Кореи. Лидеры договорились работать совместно с их союзником, Республикой Корея, и другими международными партнерами, чтобы поддерживать давление на Северную Корею, а также способствовать тому, чтобы Китай и Россия продолжили применение международных санкций», — говорится в сообщении по итогам встречи «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН президента Трампа и премьер-министра Абэ.

Призыв усиливать давление диссонирует с заявлениями японского лидера о желании вслед за Трампом установить с Ким Чен Ыном личные отношения, для чего организовать встречу в верхах. Видимо, и с этой целью глава МИД Японии Таро Коно провел в Нью-Йорке короткую встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

Что же касается привязывания России и Китая к неконструктивной политике ужесточения санкций в отношении КНДР, то тут американцам и японцам, похоже, успех едва ли будет сопутствовать. Россия не только не намерена продолжать навязанную США и Японией политику экономического удушения Пхеньяна, но и выступает за скорейшую отмену санкций ООН.

Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, конструктивные шаги КНДР по денуклеаризации, а также снижение военной активности в регионе заслуживают высокой оценки.

«Приветствуем налаживание межкорейского диалога и проведение американо-северокорейского саммита. Урегулирование проблем Корейского полуострова, включая ядерную, возможно лишь совместными усилиями в ходе многосторонних консультаций по вопросам мира и безопасности в Северо-Восточной Азии», — указали на Смоленской площади. «Считаем, что пора подумать над пересмотром ряда установленных Советом Безопасности ООН ограничений на сотрудничество с КНДР, корректировка которых предусмотрена в санкционных резолюциях СБ с учетом динамики ситуации. Выступаем за скорейшую отмену односторонних ограничений против КНДР», — подчеркнули в министерстве.

О том, что Москва не желает больше играть роль «пристяжной» в чужой политике, свидетельствуют и состоявшиеся в Нью-Йорке дружественная встреча и беседа представляющего Россию на ГА министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с северокорейской делегацией. Обращаясь к министру иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, российский министр сказал:

«Господин министр, дорогой коллега, друзья,

мы проводим важную встречу «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН, предоставляющую нам хорошую возможность обсудить ход имплементации базовых принципов нашего сотрудничества.

Поздравляем с весьма успешным проведением саммита двух Корей в Пхеньяне. Будем готовы всячески содействовать тому, что Корейский полуостров воссоединялся, чтобы создавалась экономическая и транспортная инфраструктура. Разумеется, мы инициируем в СБ ООН предложение о поддержке этого процесса между Пхеньяном и Сеулом.

Спасибо за Ваше гостеприимство в Пхеньяне в июне. Ожидаю Вас в Москве».

Отмена Россией, пусть в односторонне порядке, «неработающих», а лишь усиливающих недоверие руководства КНДР к своим партнерам по переговорам санкций тем более уместна и целесообразна в связи с предстоящим российско-северокорейским саммитом в Москве. Ибо гордый северокорейский народ и его руководители уже не раз доказали, что готовы искренне сотрудничать с зарубежными партнерами на основе уважения друг друга, равноправия и взаимного учета интересов. Хотелось бы надеяться, что именно на такой основе и будут развиваться отношения двух наших стран.