ООН не готова принять решение о миротворцах в Донбассе — эксперт

Киев, , 11:17 — REGNUM Украина не входит в «международный фокус США», поэтому генеральная Ассамблея ООН не примет резолюцию о вводе миротворцев на Донбасс. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

«Сегодня Украина не входит в международный фокус США… Во время этой Генеральной Ассамблеи ООН не будет принято никаких решений, поскольку к этому не готова сама организация ООН. Предложения украинской и еще нескольких делегаций еще находятся в стадии доработки, поэтому проект резолюции будет готовиться на более поздние заседания», — сказал Кожара.

По его словам, вопрос ввода миротворцев затягивается, поскольку главные мировые игроки не могут согласовать параметры миссии.

«То, что касается параметров миссии, также нет согласия между главными игроками, в том числе и в Совете Безопасности ООН. Этот вопрос затягивается на неопределенный период», — добавил Кожара.

Как сообщалось, ранее вступая на 73-й Генассамблее ООН, президент Украины Петр Порошенко призвал ООН ввести миротворческую миссию в Донбасс.