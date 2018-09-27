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Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Иорданией о гражданской обороне

Политика

Соглашение позволит обмениваться опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Астана, 27 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  Сенат парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации соглашения между Казахстаном и Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает 27 сентября агентство «КазТАГ».

Законопроект представил министр внутренних Казахстана Калмуханбет Касымов. По его словам, соглашение позволит обмениваться опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Кроме того, стороны будут проводить взаимное обучение специалистов в области гражданской обороны.

Напомним, вышеуказанное межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Казахстана и Иордании 1 ноября 2017 года. Документ также предполагает оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Гражданская оборона
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