Экс-спикер Ивановской облдумы отправится в Совет Федерации

Иваново, , 11:12 — REGNUM Председатель Ивановской областной думы шестого созыва займет пост представителя законодательного собрания региона в Совете Федерации. Такое решение было принято на втором заседании Ивановской облдумы седьмого созыва 27 сентября. В качестве кандидата в сенаторы Виктор Смирнов был выдвинут фракцией «Единая Россия», фракция КПРФ выдвинула на эту должность Вячеслава Арбузова.

По информации Ivanovonews, за кандидатуру Смирнова проголосовали 19 депутатов — помимо «ЕР», его поддержали депутаты от ЛДПР и «Справедливой России».

Отметим, что в числе возможных кандидатов на должность сенатора от облдумы ранее назывался бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, прошедший в думу по списку «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав Ивановской облдумы был избран 9 сентября. В него вошли 15 представителей «Единой России», семь — КПРФ, двое — «СР» и двое — ЛДПР. Первое заседании облдумы седьмого созыва состоялось 21 сентября. На нем депутаты избрали нового спикера, им стала депутат от «Единой России» Марина Дмитриева, до этого руководившая Общественной палатой области.