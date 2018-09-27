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Экс-спикер Ивановской облдумы отправится в Совет Федерации

Политика

Бывший губернатор Павел Коньков, которого называли претендентом на сенаторское кресло, остался без должности

Иваново, 27 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Председатель Ивановской областной думы шестого созыва займет пост представителя законодательного собрания региона в Совете Федерации. Такое решение было принято на втором заседании Ивановской облдумы седьмого созыва 27 сентября. В качестве кандидата в сенаторы Виктор Смирнов был выдвинут фракцией «Единая Россия», фракция КПРФ выдвинула на эту должность Вячеслава Арбузова.

По информации Ivanovonews, за кандидатуру Смирнова проголосовали 19 депутатов — помимо «ЕР», его поддержали депутаты от ЛДПР и «Справедливой России».

Отметим, что в числе возможных кандидатов на должность сенатора от облдумы ранее назывался бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, прошедший в думу по списку «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав Ивановской облдумы был избран 9 сентября. В него вошли 15 представителей «Единой России», семь — КПРФ, двое — «СР» и двое — ЛДПР. Первое заседании облдумы седьмого созыва состоялось 21 сентября. На нем депутаты избрали нового спикера, им стала депутат от «Единой России» Марина Дмитриева, до этого руководившая Общественной палатой области.

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Совет Федерации РФ
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