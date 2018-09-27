«Протест в Приморье не снизился. Важно, с какой идеей придёт Кожемяко»

Владивосток, , 11:20 — REGNUM Несмотря на радостные ожидания «из Москвы» по поводу назначения Олега Кожемяко врио губернатора Приморья, протестные настроения в регионе не только никуда не делись — они продолжают нарастать. Руководитель приморского Центра социально-политических технологий, PR — политолог Александр Огневский считает, что самое важное сейчас — то, с какой идеей придет Олег Кожемяко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«И я, и многие другие, знали и раньше, что лучше кандидатуры, чем Олег Кожемяко — нет. Другой кандидатуры в сложившейся ситуации — просто нет. Однако наивно было бы полагать, что этого вполне достаточно для победы на выборах. Протестные настроения, которые в Приморье разогреты сверх всякой меры, никуда не делись — они продолжают нарастать. И я практически уверен, что те, кто голосовал за Ищенко на прошедших и несостоявшихся выборах, будут на новых выборах голосовать против Кожемяко. И дело не в личности Кожемяко, дело в протесте, как в таковом. Регион прошел «точку невозврата», если хотите. Люди ни во что уже не верят. Стагнация продолжается. Молодые, талантливые либо уехали, либо сидят на чемоданах. Это очень злит людей: как это, четыре поколения здесь прожили, а пятое должно уезжать куда-то и начинать все с чистого листа?! Это очень раздражает людей, люди не хотят уезжать из родного дома, но вынуждены», — сказал Александр Огневский.

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По данным Росстата, отрицательное миграционное сальдо Приморского края за первые четыре месяца 2018 года составило 513 человек. Кстати, Сахалинская область, показавшая в 2017 году «советские темпы» демографического роста — 3,5 тыс. человек — тоже теряет в 2018 году: за первые четыре месяца 2018 года в минусе 467 человек.

А вот по смертности населения Приморье держит мрачное лидерство: за первые четыре месяца 2018 года умерших в регионе на 2583 больше, чем родившихся. Таких гигантских показателей нет более ни в одном субъекте ДФО.

«Хищническое разграбление Приморья, его лесных, рыбных богатств также очень злит людей и заставляет их уезжать. У нас люди уезжают жить уже даже в Камбоджу! То есть, уже даже не в Китай, Японию, Южную Корею — в Камбоджу, где оказывается лучше, чем дома. У людей в Приморье крепнет убеждение, и с этим очень трудно что-то поделать и трудно разубедить, что их регион в ближайшее время отойдет Китаю. Я много езжу по Приморью, говорю с людьми в провинции, эти разговоры — из числа постоянных. Сельского хозяйства в регионе нет. Деревни умирают, либо уже умерли. Разговоры про импортозамещение так разговорами и остались. Люди так и не поняли — какая им радость от всех этих ТОРов и свободного порта. Такой еще момент: каждый новый руководитель приходит, приводит своих. А местные, приморцы, остаются не у дел. И это злит больше, чем все вышеперечисленное. Люди говорят: шесть лет прошло с момента ухода экс-губернатора Сергея Дарькина ‑ и что? А ничего! Жить лучше люди не стали. Хуже стали. Да, появились какие-то сооружения, мост, ДВФУ, проводится ВЭФ, но это все — не про жизнь людей. Да, Олега Кожемяко помнят в регионе, очень многие уважают. Но то, что помнят, это было давно. А сегодня очень многие в Приморье воспринимают его как «солдата системы» — той системы, которая очень разочаровала людей. Поэтому самое важное сейчас — с какой идеей придет Кожемяко в регион. Это должна быть идея «про людей». Сумеет он убедить в этом приморцев — всё получится. Нет — сценарий может быть любым», — поделился мнением Огневский.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отличие от московских экспертов, политологи Приморья весьма осторожны в оценках перспектив Олега Кожемяко. Признавая тот факт, что это на сегодняшний день наилучший кандидат на пост губернатора Приморья, эксперты — дальневосточники предупреждают о «подводных камнях» — протест в Приморье, вызванный крайне провальной политикой предыдущих руководителей, никуда не ушёл и продолжает нарастать. Кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривилевич, считая Кожемяко идеальным на сегодняшний день кандидатом, говорит, тем не менее, о том, что многие приморцы считают, что выборы уже состоялись и их у них просто отобрали. Директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев говорит о том, что если заниматься выборами Кожемяко будет тот же штаб, который занимался выборами Тарасенко, то второй тур вполне реален.

Знаменитый голливудский актер Стивен Сигал выразил желание стать губернатором Приморья. Станет ли он главным оппонентом Олега Кожемяко, или найдутся и другие претенденты — пока не ясно. Однако приморцы говорят о том, что не готовы к такой кандидатуре на выборах. Впрочем, помешать актеру, имеющему российское гражданство, принять участие в выборах, никто не может.