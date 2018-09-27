В сирийской провинции Идлиб прошли аресты сторонников Башара Асада

Идлиб, Сирия, , 11:06 — REGNUM Информационный ресурс Al-Masdar News со ссылкой на сирийских военных сообщает, что боевики из недавно сформированного «Фронта национального освобождения» 26 сентября провели масштабные аресты в южной части провинции Идлиб. Были арестованы жители городов Каф Набодах, Таль-Хаваш и Трамала.

Арестованным предъявлены обвинения в симпатиях сирийскому правительству и поисках примирения с официальным Дамаском. Количество арестованных измеряется десятками. Несколько человек уже казнены за связь с сирийским правительством.

Группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также начала поисковые мероприятия сторонников сирийского президента Башара Асада.

Что интересно, и «Фронт национального освобождения», и группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали проводить эти операции одновременно.

«Фронт национального освобождения» — это объединение джихадистских группировок, находящихся под контролем Турции. Фронт был создан в преддверии готовящегося наступления сирийской армии в провинции Идлиб.

Группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входит в список террористических группировок, которые в случае отказа выполнения соглашения по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, должны быть уничтожены.

Эти факты говорят о том, что ряд сторон конфликта используют договоренности между президентами Эрдоганом и Путиным о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб в своих интересах. В условиях масштабного наступления Сирийской арабской армии у боевиков в Идлибе были бы совершенно другие заботы.