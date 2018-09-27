Спикером думы Великого Новгорода избран единоросс Алексей Митюнов

Великий Новгород, , 11:04 — REGNUM Председателем думы Великого Новгорода шестого созыва на первом заседании сегодня, 27 сентября, избран Алексей Митюнов — ведущий специалист центра отдыха «Радуга» ПАО «Акрон», победивший на выборах по одномандатному округу №12. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, его кандидатуру выдвинул депутат от «Единой России» Сергей Золотарёв.

КПРФ предложила своего кандидата на пост спикера — Алексея Старостина, победившего на выборах по одномандатному округу №1, который был депутатом думы города предыдущего созыва. Но до голосования за кандидатуру коммуниста по регламенту дело не дошло: после нескольких неудачных попыток из-за якобы технических сбоев в системе голосования кандидатуру Митюнова поддержали большинство депутатов — 17 человек, против проголосовали 12.

Единственный депутат от партии «Яблоко» Анна Черепанова призывала депутатов не поддерживать кандидатуру от партии «Единая Россия», отметив, что «Яблоко» поддерживает кандидата от КПРФ.

«Мы обязаны руководствоваться выбором, который избиратели сделали 9 сентября. Очевидно, что «Единая Россия» получила всего 24% голосов, 76% не поддержали политику этой партии. Не может быть председателем думы представитель партии, которая проиграла эти выборы и лишилась доверия избирателей», — заявила Черепанова.

Далее дума приняла решение сократить число заместителей председателя думы до двух (в предыдущем созыве думы было три вице-спикера, при этом только два работали на постоянной основе — Евгений Кузиков и Константин Демидов, Владислав Букетов за свою работу в этой должности зарплату не получал — прим. ИА REGNUM).

На пост одного из заместителей были выдвинуты два депутата от «Справедливой России» — Алексей Афанасьев и Евгений Кузиков. Большинством голосов (17 «за», 10 против, двое воздержались) вице-спикером был избран Афанасьев.

Ещё одним вице-спикером избрана Татьяна Яковлева (КПРФ). Её кандидатуру поддержали и представители «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва 9 сентября 2018 года КПРФ лидировала с 30,57%, «Единая Россия» набрала 24,39%, «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08%. С учётом побед кандидатов в одномандатных округах больше всего мандатов — 12 из 30 — получили коммунисты, но затем заявили о том, что четыре одномандатника не войдут в состав их фракции. У «Единой России» изначально получалось восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко».

Читайте ранее в этом сюжете: Дума Великого Новгорода шестого созыва: список избиркома