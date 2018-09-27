Индонезийско-китайский бизнес форум прошел в Пекине

Пекин, , 11:12 — REGNUM Индонезийско-китайский бизнес-форум в Пекине привел к двум меморандумам о взаимопонимании инвестициях, подписанные предпринимателями обеих стран, а именно инвестициям в сектор переработки отходов и металлургической промышленности в Индонезии, сообщает Antaranews.

Генеральный исполнительный директор индонезийско-китайского делового совета Али Хусейн имел возможность подписать меморандум о взаимопонимании с двумя партнерами из Китая: CRCC Group Limited и Zhongde Waste Technology AG, которые будут инвестировать в сектор переработки отходов в Индонезии.

Второй меморандум был подписан между индонезийской компанией и Tangshan Jin Hentong Bicycle Parts Co. Ltd., штаб-квартира которого находится в городе Таншань, будет инвестировать в сталелитейную промышленность Индонезии.

«Форум призван улучшить и реализовать более активное сотрудничество между двумя странами в области инвестиций и торговли, особенно для инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, цифровой экономики и творческой, сельскохозяйственной и пищевой промышленности», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун.

Посол напомнил, что отношения Индонезии и Китая, которые привели к стратегическим партнерствам, должны быть отражены в экономических и деловых показателях, чтобы торговый дефицит Индонезии с Китаем можно было продолжать подавлять. Посол заявил, что ВВП Индонезии в 2017 году составил 1,15 трлн долларов США или 1,64% мировой экономики и составил 36% от ВВП Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Взаимоотношения Индонезии с Китаем еще ближе к инициативе «Морской шелковый путь 21-го века, которая может быть объединена с глобальной морской зоной Индонезии.

Как раньше сообщало ИА REGNUM, индонезийское правительство через посольство Индонезии в Пекине выразило желание расширить сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун.

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