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Госдума принимает закон о пенсионной системе

Политика

Трансляция ИА REGNUM

Москва, 27 сентября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

Сегодня, 27 сентября, Госдума обсуждает законопроект о пенсионной системе в окончательном, третьем чтении. Накануне парламентарии единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте подробнее: Госдума обсуждает параметры пенсионной системы

В частности, пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Многодетные матери получат право выходить на пенсию раньше — в зависимости от количества детей.

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Законопроект был принят голосами «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» отказались поддерживать пенсионный законопроект. Изменятся ли позиции фракции — станет ясно из обсуждения.

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Повышение пенсионного возраста
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