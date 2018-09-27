Госдума принимает закон о пенсионной системе

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Сегодня, 27 сентября, Госдума обсуждает законопроект о пенсионной системе в окончательном, третьем чтении. Накануне парламентарии единогласно поддержали поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Госдума обсуждает параметры пенсионной системы В частности, пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет. Многодетные матери получат право выходить на пенсию раньше — в зависимости от количества детей. Читайте также: Итог II чтений закона о пенсионном возрасте: «В Госдуме сложился консенсус» Законопроект был принят голосами «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» отказались поддерживать пенсионный законопроект. Изменятся ли позиции фракции — станет ясно из обсуждения.

13:25 Голосование состоялось. 332 депутата (73,8%) — «за». 83 депутата (18,4%) — «против». Воздержавшихся нет. Всего голосовало 415 депутатов (92,2%).

13:24 Закон об изменении параметров пенсионного законодательства депутаты Госдумы приняли в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. При этом Госдума обсудила поправку депутата Олега Шеина («Справедливая Россия») об отчете правительства за реализацию норм с тем, чтобы можно было оперативно влиять на ход исполнения закона. «Договоримся при проведении «правительственного часа», когда будем заслушивать Минтруда, делать акцент на вопросах мониторинга правоприменительной практики законов, которые сейчас принимаем», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о правительственном законопроекте, вносящем изменение в пенсионную систему РФ. В частности, с 1 января 2019 года в течение шести лет пенсионный возраст для граждан РФ будет расти по году в год. Таким образом, к 2024 году женщины РФ будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Читайте также: Госдума приняла закон о пенсионной системе

13:17 «Обязательно делать акцент на правоприменительной практики закона, который будем принимать», — выразил консенсус председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поправка снята.

13:17 Шеин отвечает, что по порочному пути поддержки пенсионного возраста «Справедливая Россия» пойти не может. Однако он готов снять свою поправку в случае реализации предложения, озвученного Ниловым.

13:15 Ярослав Нилов отвечает на предложение Шеина: предлагает в связи с ежегодным апрельским отчётом правительства и «правительственными часами» закрепить тему пенсионной реформы в рамках этих мероприятий.

13:13 На голосование ставится вопрос о внесении изменений в законодательные акты РФ о назначении и выплатах пенсий. Олег Шеин вносит поправку: поскольку переходный период закончится через 10 лет, каждый год следует заслушивать отчёт министра труда РФ о последствиях проводимой реформы. «Если закон несёт ухудшение ситуации, то мы имеем право принять корректирующее решение, касающееся темпов реализации закона и его возрастных параметров», — предлагает Шеин.

13:11 Госдума при обсуждении в третьем чтении приняла за основу закон о пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Ожидается поправка. Подробности в материале: Госдума приняла за основу закон о пенсионной системе

13:08 Несмотря на позитивные сдвиги, в ЛДПР разделяют обеспокоенность сопутствующими последствиями пенсионной реформы, указал Нилов. «Мы считаем, что нужно те инициативы, которые ЛДПР озвучивала, в обязательном порядке изучить и рассмотреть. Без этого мы продвинуться никуда не сможем», — отметил он.

13:06 Благодаря поправкам президента индексация на шесть лет определена — этого в первом чтении не было. Теперь в тексте тысяча рублей зафиксирована и гарантирована, отметил депутат.

13:06 К трибуне выходит Ярослав Нилов (ЛДПР). Он отметил, что закон о диспансеризации, конвенции МОТ, вообще-то, прямо с пенсионной реформой не связан, они могли быть введены и одобрены и раньше.

13:04 «Мы сдвинули с места законопроекты, которые не принимались годами — о всеобщей диспансеризации, о конвенции МОТ, которую не ратифицировал СССР», — указал Исаев.

13:03 Исаев вновь подчеркнул, что «лучше поздно, чем никогда» и похвалил партию за то, что она не проявила трусость и решилась на непопулярное решение.

13:03 «Мы понимаем эмоции людей, которые думали, что продолжат работать, но получат прибавку к пенсиям. Но мы должны думать и о тех, кто уже в силу возраста не способен трудиться и для кого это не прибавка, а единственный источник существования. Ради них всё и создавалось», — указал Исаев.

13:02 Андрей Исаев («Единая Россия»), выступая, заявил, что цена за откладывание реформы — превращение пенсий в маленькое пособие по возрасту для половины населения страны.

13:01 В сфере услуг и аграрном секторе автоматизация производства «сметает рабочие места». Шеин традиционно указал на обилие налоговых преференций для крупного бизнеса на фоне поисков средств у бедных граждан РФ.

13:00 Шеин обвинил министров в безответственности, отсутствии расчётов и конкретных цифр о рынках труда. «Зато есть противоречия публичным декларациям», — указал он.

12:59 «Рост безработицы на 1% сопровождается в России ростом в 1% зарегистрированной преступности», — указал депутат.

12:59 Демографическое дно пройдено 2−3 года назад, и вскоре приток молодёжи превысит отток пенсинеров с рынка труда, указал Шеин.

12:58 Выходит Олег Шеин («Справедливая Россия»). Он указывает, что фракция выступает категорически против — это не закон о повышении пенсий. «Реальные пенсии за 10 лет поднимутся только на 10% в реальном выражении. При том что число пенсионеров искусственно сокращается на 11 млн человек», — указал он.

12:58 На Западе поднимали пенсионный возраст, но давно, и задачи там решаются принципиально иные, чем в России, указывает Смолин. Напоследок он призвал голосовать всех против.

12:57 «Капитализм бывает современный производительный, бывает торгово-ростовщический. Мы построили второй», — указывает Смолин, вспоминая идеи социолога Макса Вебера.

12:57 Реформа снизит спрос, а спрос — двигатель рыночной экономики. Кроме того, она будет поощрять экономический застой из-за пониженной стоимости рабочей силы.

12:56 Закон отберёт за пять лет среднюю пенсию на уровне 850 тыс. рублей, между тем обещанная тысяча будет «съедена инфляцией». «Нищих вряд ли станет меньше, а бедных точно станет больше», — заявил он.

12:55 «Закон предлагает нищим помочь за счёт бедных», — указал Смолин.

12:55 «Хотя закон улучшен поправками президента, и мы естественно, его поддержали, закон остаётся крайне вреден и фракция будет голосовать консолидированно против», — заявил он.

12:55 По мотивам выступают представители фракций. Первым выходит Олег Смолин от КПРФ.

12:54 Обсуждается вопрос изменений в пенсионном законодательстве. Ярослав Нилов (ЛДПР) напоминает, что изменённый текст прошёл все необходимые процедуры, стилистических и лингвистических правок не требуется, и можно переходить к голосованию по законопроекту.

12:52 Закон о ратификации Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, Госдума приняла во третьем, итогом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Документ, подписанный в Женеве в 1952 году, подразумевает, что у каждого работника коэффициент замещения утраченного заработка при выходе на пенсию должен составлять 40%. Другими словами, размер пенсионных выплат гражданина должен составлять не менее 40% от средней зарплаты, которую он получал в ходе своей работы. Об этом: Госдума ратифицировала Конвенцию МОТ о размере пенсий в 40% от зарплаты

12:45 Закон о дополнительном выходном в день прохождения диспансеризации приняла Госдума в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Для пожилых — два дня. В Трудовом кодексе закрепляется право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года при прохождении диспансеризации с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка. Те, кто получает пенсию по старости или за выслугу лет, могут рассчитывать на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год. При этом для всех категорий граждан место работы и средний заработок сохраняются. Читайте подробнее: Госдума принял закон о «выходном» в день диспансеризации

12:38 «Сегодня понятно, к сожалению, что законопроект будет принят… Но должен сказать, что это решение принесёт к очень серьёзным социальным последствиям. У людей остаётся единственный законный способ — проведение общенародного референдума», — указал Миронов. 29 сентября произойдёт собрание всех инициативных групп России, напомнил он.

12:34 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал пенсионный законопроект «миной замедленного действия», которая неизбежно приведёт к разочарованию народа во власти.

12:31 Тимофеева отметила, что необходимо обратить внимание на динамику рынка рабочей силы в связи с пенсионными преобразованиями и призвала правительство «с цифрами и фактами» доказывать эффекты различных льгот — например, для граждан, проживающих на крайнем Севере. Однако все эти справедливые замечания, высказанные многими другими депутатами, должны учитываться уже в контексте принятого законопроекта. «Другого пути у нас нет, кроме как не консолидироваться всем вместе», — отметила она.

12:24 На рабочей группе РСПП, «Деловая Россия» высказывались категорически против пенсионной реформы. «Они говорили, что бизнес пугала уголовная ответственность», указала она. Однако «сегодня был найден компромисс и мы собираемся узнать, чем бизнес может помочь людям предпенсионного возраста, что может его самого простимулировать».

12:23 «Главное, за чем нужно уследить — чтобы общий объём льгот в регионах не был уменьшен. Мы продолжаем это контролировать», — указала она.

12:22 Сейчас главная задача — согласовать различные законы, чтобы переработать пенсионное законодательство и найти «путь и выход из ситуации, в котором мы оказались». «Изменение пенсионной системы было неизбежно», — добавила она.

12:21 Выступая за трибуной, депутат Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила о том, что удалось «за рабочий стол усадить» как представителей профсоюзов, так и различных фракций, экспертов, учёных. «Работа по совершенствованию пенсионного законодательства сегодня не закончится», — указала она.

12:12 «За тремя триллионами вы лезете в карман людей, мы можем решить эту проблему за один год», — подчеркнул он.

12:11 «Никакая ложь никому не поможет. Не помогло в Приморье, не поможет в Хакасии! Люди уже не компостируются средствами массовой информации. Наша позиция предельно очевидна — мы встаём с обманутым народом. Но уверяю вас, народ проявит характер в этом вопросе!» — заявил Зюганов.

12:10 Зюганов указывает, что прогрессивная шкала налогов введена в западных странах, но почему-то в России перенимать в этом отношении опыт не спешат. Между тем, правительство в 2018 году пришло со множеством «подарков»: повышение НДС, высокие цены на бензин, замедление производства нефти в ближайшие годы, пенсионная реформа. «300 поправок выкинули в мусорку! Ни одной поправки профсоюзов, ни одной от субъектов РФ… Что же это за парламент такой? Выносится самый драматический законопроект, а вы не хотите пойти навстречу», — возмущается Зюганов.

12:07 ЛДПР воздержится от голосования по законопроекту о пенсионной системе, заявил лидер партии Владимир Жириновский журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом депутаты фракции при обсуждении инициативы во втором чтении поддержали поправки президента РФ. «Мы все президентские поправки поддержали, и они только на улучшение закона, в интересах женщин, детей, инвалидов и в том числе проблемы, связанные с правами в предпенсионном возрасте… Но в целом в третьем чтении мы сегодня не поддержим как концептуально, можно было по-другому эту реформу проводить… В третьем чтении мы воздержимся от голосования за закон в целом», — заявил Жириновский.

12:07 «Создаём этим законом ещё 15 млн безработных и нищая страна должна модернизироваться? Да никогда в жизни такого не было!» — указал лидер КПРФ.

12:06 «Я бы на месте президента никогда бы не подписал этот законопроект», — добавил Зюганов.