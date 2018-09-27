Узбекские и бельгийские экспертные круги договорились о сотрудничестве

Ташкент, , 10:54 — REGNUM Делегация Узбекистана в составе представителей Сената (верхняя палата) парламента Узбекистана, Института стратегических и межрегиональных исследований, Информационно-аналитического центра международных отношений (ИАЦМО), Центра «Стратегия развития» посетили 24−25 сентября Брюссель, сообщает 27 сентября МИД Узбекистана.

«В рамках визита проведены встречи с политикоформирующими и экспертными кругами Евросоюза в Европарламенте, Демократическом форуме Южной Азии, аналитическом Центре «Евроконтинент», Европейском институте азиатских исследований Бельгии и других», говорится в сообщении.

По итогам встреч состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве между ИАЦМО с бельгийскими аналитическими центрами «Демократический форум Южной Азии» и «Евроконтинент».

«Достигнутые договоренности предусматривают организацию публикаций статей экспертов ИАЦМО в изданиях европейских центров, участие в проводимых сторонами научно-исследовательских мероприятиях, совместном проведении «круглых столов», семинаров и экспертных встреч», говорится в сообщении.

МИД Узбекистана подчеркивает, что данные договоренности будут «на деле содействовать расширению контактов, взаимопониманию и продуктивному взаимодействию между представителями аналитического сообщества Узбекистана».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в соответствии у указом президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева, фонд «Надежда народа» будет также готовить и широко распространять журналы, научные сборники с аналитическими материалами, как отечественных, так и зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, касательно хода реализации общественно-политических и социально-экономических реформ в Узбекистане.