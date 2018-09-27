МИД РФ выступил против санкций США в отношении Венесуэлы

Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM Россия категорически неприемлет политику односторонних санкций, которую в отношении Венесуэлы проводят США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Сергей Лавров отметил категорическое неприятие политики односторонних санкций, введенных Вашингтоном против Венесуэлы и ее руководителей», — говорится в сообщении.

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Беседа Лаврова и Мадуро состоялась на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российский министр и венесуэльский лидер обсудили обстановку в Венесуэле и Латинской Америке, взаимодействие в ООН и в других международных форматах, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Российская сторона подтвердила, что солидарна с народом и руководством Венесуэлы в отстаивании «права на суверенный путь развития» без внешнего вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября минфин США объявил о расширении санкций против Венесуэлы. В черный список были включены супруга президента Силия Флорес, вице-президент Дельси Родригес и министр обороны Владимир Падрино Лопес.

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