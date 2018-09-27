В Казахстане стартовали военные учения «Чистое Небо-2018»

Астана, , 10:42 — REGNUM В Казахстане стартовали оперативно-тактические командно-штабные учения «Чистое небо-2018» с участием военнослужащих из России, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, сообщили 27 сентября в пресс-службе министерства обороны республики.

Участники учения рассмотрели вопросы повышения слаженности органов внутреннего управления войск объединенной системы ПВО стран СНГ в Туркестане. В ходе учения рассмотрены также вопросы повышения выучки боевых расчетов экипажей в ходе выполнения боевых заданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября дан старт учениям по противовоздушной обороне под управлением ВКС России. В них принимают участие около 100 самолетов из семи стран СНГ. Маневры будут проводиться в воздушном пространстве России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

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