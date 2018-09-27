Четверг, 27 Сентября 2018 года
12:24:51 МСК

В Казахстане стартовали военные учения «Чистое Небо-2018»

Политика

Рассмотрены вопросы повышения выучки боевых расчетов экипажей в ходе выполнения боевых заданий

Астана, 27 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  В Казахстане стартовали оперативно-тактические командно-штабные учения «Чистое небо-2018» с участием военнослужащих из России, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, сообщили 27 сентября в пресс-службе министерства обороны республики.

Участники учения рассмотрели вопросы повышения слаженности органов внутреннего управления войск объединенной системы ПВО стран СНГ в Туркестане. В ходе учения рассмотрены также вопросы повышения выучки боевых расчетов экипажей в ходе выполнения боевых заданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября дан старт учениям по противовоздушной обороне под управлением ВКС России. В них принимают участие около 100 самолетов из семи стран СНГ. Маневры будут проводиться в воздушном пространстве России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Учения стран СНГ: почти сотня самолётов проводит тренировки по ПВО

Читайте развитие сюжета: Силы ПВО СНГ успешно перехватили бомбардировщики «противника»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить