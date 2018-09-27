Официальный визит Эрдогана в Германию состоится 27 сентября

Анкара, , 10:38 — REGNUM Официальный визит в ФРГ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 27 сентября. Турецкий лидер прибудет в Берлин по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает пресс-служба главы турецкого государства.

Отмечается, что визит станет первым официальным визитом президента Турции в Германию за последние семь лет. Эрдоган, помимо встречи со Штайнмайером, также проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«В ходе переговоров будут обсуждены вопросы сотрудничества Турции и Германии в политической, экономической, торговой, оборонной, культурной и социальной областях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Эрдоган намерен обсудить с канцлером ФРГ проблемы турецкой общины в Германии, вопросы сотрудничества по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель не будет присутствовать на государственном банкете в честь визита в Берлин президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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