Канцлер Австрии посетил Генри Киссинджера в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 10:28 — REGNUM Это была практически встреча старых знакомых: как и в предыдущие годы, канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций посетил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, пишет газета Kleine Zeitung.

95-летний бывший шеф американский дипломатии и его 32-летний гость обсудили текущие европейские проблемы — Brexit и миграцию. Уже слабый физически, но крепкий духом Киссинджер объяснил Курцу свою оценку политики США в отношении Ирана.

Киссинджер ожидает дальнейших экономических мер против Тегерана со стороны Белого дома, но исключает военный конфликт, рассказал Курц прессе после встречи.

Между тем президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что военные действия США против Ирана возможны. Об этом он заявил после выступления президента США Дональда Трампа на заседании Генассамблеи 25 сентября.

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