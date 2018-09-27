ВВС Турции уничтожили ряд курдских объектов в Ираке

Анкара, , 10:23 — REGNUM Турецкие ВВС нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке, уничтожив несколько курдских объектов, сообщает 27 сентября Anadolu.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

За более чем 30-летнюю историю противостояния в столкновениях между курдскими повстанцами и турецкими военными погибли свыше 40 тыс. человек, в том числе женщины и дети.

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